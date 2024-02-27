Адвокат футболиста Промеса подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Адвокат нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена.

"Да, его адвокат подал апелляцию сразу после вынесения решения", - сказал Ваттимена.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.