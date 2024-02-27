Личка уверен, что "Динамо" может догнать "Зенит" и "Краснодар" в РПЛ

После 18 туров столичный клуб занимает третье место, отставая от лидера на 6 очков

ТАСС, 27 февраля. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка уверен, что бело-голубые могут догнать лидеров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" и петербургский "Зенит". Об этом Личка рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я смотрю на все с оптимизмом и уверен, что мы можем догнать эти команды ["Зенит" и "Краснодар"]. И не только мы: ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" тоже близко. "Краснодар", к примеру, проиграет один раз - и разница уже одно-два очка. В футболе ситуация порой меняется очень быстро, за два тура все может перевернуться", - сказал Личка.

"Я бы хотел сначала сконцентрироваться на трех первых матчах после паузы: "Локомотив" и [грозненский] "Ахмат" дома, выезд с "Зенитом" в Кубке России. Это будет очень важный отрезок для нас", - добавил он.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 18 туров. "Краснодар" возглавляет чемпионат России с 38 очками, "Зенит" - второй с 36 очками. Первый матч РПЛ после зимней паузы "Динамо" проведет дома - 3 марта сыграет с "Локомотивом". Начало игры запланировано на 16:30 мск.