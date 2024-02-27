Специальные прожекторы с символикой Игр будущего включают в Казани

Соревнования в Казани завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Специальные прожекторы включаются на некоторых домах Казани во время соревнований на Играх будущего. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На некоторых дома светом изображается главный символ турнира - латинская буква P. А также отображается надпись "Игры будущего".

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.