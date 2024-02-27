Апелляционный суд Амстердама не подтвердил получение обращения по делу Промеса

У сторон есть две недели на подачу апелляции после вынесения решения, отметили в суде

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама пока не получил апелляцию по делу нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса о контрабанде наркотиков. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что адвокат футболиста подал апелляцию.

"В нашей системе пока нет апелляции, - сказала Зейлстра. - Но у сторон есть две недели на подачу апелляции после вынесения решения окружным судом".

Вердикт окружного суда был оглашен 14 февраля, поэтому, подчеркнула пресс-секретарь, возможно, что к концу недели будет больше ясности.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.