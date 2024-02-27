Испанский суд отклонил иск "Реала" и "Атлетика" к Ла Лиге по делу о передаче медиаправ

Решение может быть обжаловано

ТАСС, 27 февраля. Испанский суд отклонил иски футбольных клубов "Реал" и "Атлетик" к руководству Ла Лиги - организатору чемпионата Испании - по делу о соглашении с компанией CVC Capital Partners. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

Суд не нашел ничего противозаконного в сделке, предусматривающей получение денежных средств от CVC Capital Partners в обмен на передачу 8,2% акций. Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке.

"Реал" и "Атлетик" остаются единственными клубами из высшего и первого дивизионов чемпионата Испании, не признавших соглашение с CVC Capital Partners, в то время как 38 клубов подписали контракт с компанией. Соглашение было утверждено в конце 2021 года и рассчитано на 50 лет. В январе 2022 года "Реал" и "Атлетик" подали жалобу, заявив, что соглашение вредит испанскому футболу и нарушает испанское спортивное законодательство.