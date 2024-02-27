Спортдиректор Игр будущего надеется на господдержку индустрии геймдева в России

Владислав Ершов отметил, что мировая индустрия разработки игр оценивается вдвое больше, чем индустрия кино и музыки

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Индустрия разработки видеоигр (геймдева) в России обладает большим потенциалом, поэтому государство и бизнес могут активнее вкладываться в его развитие. Об этом на встрече с гостями "Города будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо" рассказал спортивный директор Игр будущего Владислав Ершов.

"Индустрия не киберспорта, а геймдева - она объединяет все игры, включая "Шарики", "Линии", "Танчики", "Змейки" - оценивается в 160-180 миллиардов долларов в год, это вдвое больше, чем суммарно вся мировая индустрия кино и музыки", - сказал Ершов.

"Есть потенциал, особенно в нашей стране. Мы через свои игры и свой продукт пытаемся убедить руководство компаний и страны поддерживать эту индустрию. Кино у нас поддерживают на достойном уровне, снимая действительно хорошие фильмы, игры тоже начали писать, но есть куда расти, куда вкладывать и где зарабатывать", - добавил он.

Первые Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.