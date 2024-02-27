Ершов объяснил отказ от формирования команд на Играх будущего по национальному принципу

В киберспорте признается клубный принцип, отметил спортивный директор Игр будущего

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Игры будущего отказались от формирования команд по национальному принципу, так как индустрия киберспорта построена на клубном формате. Об этом на встрече с гостями "Города будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо" рассказал спортивный директор Игр будущего Владислав Ершов.

"Задают вопрос, почему выбран клубный, а не национальный принцип [формирования команд]. Мы начинали в 2022 году, понимая, что нужно набрать участников из ста стран, но в проекте очень много киберспорта, в котором национальный признак не признается. Киберспорт - про клубный принцип, все топовые команды - это коммерческие организации, которые зарабатывают деньги. И мы этим же путем пошли в части киберспорта, а в части фиджитал-спорта - просто новый формат", - сказал Ершов.

"Прийти в московский "Спартак" или казанский "Ак Барс", показать им новый формат и найти среди хоккеистов киберспортсменов гораздо проще, чем убедить министерство в какой-нибудь стране найти спортсменов, - добавил он. - Сейчас этот пласт поднимается: через картинку мы уходим в национальные интересы, страны говорят о том, что формат классный, он "заходит" детям и студентам, нас просят передать нормативную базу, чтобы они проводили соревнования. Нам не жалко".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.