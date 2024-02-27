В Иране предложили провести международный турнир по футзалу между странами - членами ШОС

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана назвал несправедливым и нелогичным решение о запрете россиянам выступать на Олимпийских играх

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи и спорта Ирана предложило провести в исламской республике первый этап международного турнира по футзалу среди команд из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил заместитель министра Мохаммад Шервин Эсбакиян в ходе переговоров со своим российским коллегой Алексеем Морозовым.

"На повестке у министра по делам молодежи и спорта стоит проведение первого этапа международного турнира по футзалу в Иране под названием "Кубок Шанхайской организации сотрудничества" между странами-участницами", - приводит слова Эсбакияна иранское агентство ISNA.

Он также назвал "несправедливым и нелогичным" решение о запрете российским спортсменам выступать под своим флагом на грядущих Олимпийских играх из-за проведения СВО. "Сотрудничество в спортивной сфере между Россией и Ираном началось в различных дисциплинах, и мы намерены расширять его", - подчеркнул замминстра.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. 4 июля 2023 года на 23-м саммите ШОС под председательством Нью-Дели Иран присоединился к организации и стал девятым членом межгосударственного объединения.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.