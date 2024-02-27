Самый дешевый билет на матч сборных России и Сербии по футболу стоит 500 рублей

Игра состоится 21 марта на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу, который пройдет 21 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Самый дешевый билет стоит 500 рублей. Также можно приобрести билеты за 700, 800, 1 700, 1 800, 2 000, 2 500 и 3 000 рублей.

25 марта сборная России проведет домашний товарищеский матч против команды Парагвая. Билеты на эту встречу пока не поступили в продажу. Обе игры примет "ВТБ-Арена".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).