Развитие детского футбола войдет в число приоритетов махачкалинского "Динамо"

У клуба есть все шансы попасть в ведущую лигу страны, отметил Сергей Меликов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Развитие детского спорта в Дагестане входит в число приоритетов махачкалинского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас сегодня, в том числе для представителей футбольного клуба "Динамо", приоритет - развитие детского футбола в Республике Дагестан. Чем больше детей выйдет на площадки Детской футбольной лиги, тем увереннее мы будем приближаться к нашей игре в профессиональной футбольной лиге", - сказал Меликов.

"Болеть и стремиться попасть в ведущую футбольную лигу страны мы будем, у нас для этого есть все шансы, все условия, все основания. Мы будем бороться за это право", - добавил он.

В Дагестане действует программа "Футбол в школе". "Мы хотим, чтобы у нас все дети, в том числе дошкольного возраста, занимались спортом. В этом отношении самым массовым спортом является футбол, - подчеркнул глава республики. - Мы хотим популяризировать этот вид спорта как массовый, который дает возможность ребятам с дошкольного возраста укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни".