Участник Игр будущего из Китая считает, что у фиджитал-спорта большое будущее

Спортсмен отметил, что на Играх будущего потрясающие организаторы

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС /. Участник команды GLD Racing из Китая Кун Хайсэнь, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в гонке дронов, считает, что у фиджитал-спорта большое будущее. Об этом он рассказал ТАСС после выступления в квалификационной части турнира.

"Сегодня в квалификации я допустил некоторые ошибки, они не играют большой роли и вряд ли повлияют на общий результат, поэтому я все равно доволен тем, как все прошло. Я занимаюсь гонками дронов уже порядка семи лет. На Играх будущего потрясающие организаторы, они очень заботятся о каждом спортсмене. Вообще, это довольно необычно - соединение диджитал- и физических дисциплин, мне очень все нравится. Думаю, у этого направления большое будущее", - сказал Кун Хайсэнь.

Соревнования по гонке дронов стартовали во вторник. В турнире участвует 16 команд из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи. Призовой фонд - 250 тысяч долларов. Соревнование состоит из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе, проходя виртуальную трассу на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе. На середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.