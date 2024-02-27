Дзюба рассказал о желании сыграть в фиджитал-футбол

В Казани проходят Игры будущего, на них проводятся соревнования в том числе и по фиджитал-футболу

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Нападающему московского футбольного клуба "Локомотив" Артему Дзюбе понравился формат соревнований по фиджитал-футболу на Играх будущего, он бы хотел попробовать себя в этой дисциплине. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.

"Забавно. Формат фиджитал-футбола понравился, прикольный. Хотел бы попробовать? Интересно, да", - сказал Дзюба.

Первые Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.