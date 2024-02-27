Теннисиста из США дисквалифицировали на два года за употребление наркотиков

В допинг-пробе Кейси Кании был обнаружен каннабис

ТАСС, 27 февраля. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) дисквалифицировало на два года американца Кейси Канию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В августе 2023 года спортсмен сдал анализ мочи, в которым был обнаружен каннабис. У теннисиста не было специального разрешения на использование вещества, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством. ITIA посчитало, что игрок не нарушил антидопинговые правила нарочно, поэтому приняло решение дисквалифицировать американца на два года вместо положенных четырех лет. Срок дисквалификации Кании завершится 1 февраля 2026 года.

Кании 21 год. На данный момент он занимает 1353-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рекордной позицией игрок достиг в августе 2023 года, расположившись на 1317-й строчке.