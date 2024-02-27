Дзюба не верит, что фиджитал-футбол в ближайшем будущем заменит классический

При этом нападающий московского "Локомотива" отметил, что формат фиджитал-спорта представляет интерес

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Фиджитал-футбол не сможет вытеснить в ближайшем будущем классический футбол. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба.

"Я не верю, что он [фиджитал-футбол] заменит [классический футбол], если только лет через 100-200, - сказал Дзюба. - Но проводить такие полупрофессиональные, полулюбительские соревнования интересно. Он объединяет, ребята, которые не могут быть звездами в физическом футболе, могут стать ими там [в киберспорте]. Другие уже будут отдуваться в реальности. Классно, когда ребята совмещают - играют хорошо и виртуально, и вживую".

Первые Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.