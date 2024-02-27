На матч сборных России и Сербии по футболу за первый час продано 4 тыс. билетов

Во вторник стартовала продажа билетов на товарищескую встречу, которая пройдет 21 марта в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре тысячи билетов реализовано за первый час со старта продаж на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 21 марта на московской "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск. Во вторник стартовала продажа билетов на эту встречу.

"За первый час со старта продаж было продано 4 тыс. билетов на матч Россия - Сербия", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.