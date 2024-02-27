Дзюба заявил, что у него нет заготовленного вопроса для Путина

Футболист рассказал, что однажды уже "поговорил очень мило" с президентом России

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба на данный момент не подготовил вопрос президенту России Владимиру Путину на тот случай, если вновь встретится с ним. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я не знаю, мы [с Путиным] уже однажды поговорили очень мило, поэтому когда окажусь [рядом с ним], что-нибудь скажу. А так - даже не стал бы придумывать чего-то", - сказал Дзюба.

21 февраля Путин посетил церемонию открытия Игр будущего в Казани. После ее завершения глава государства обсудил с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андреем Аршавиным вопрос создания российского аналога футбольного симулятора FIFA.

Первые Игры будущего завершатся 3 марта. В основную программу соревнований входят 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.