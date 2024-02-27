Медведев обыграл Шевченко и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае

Российский теннисист в двух сетах одержал победу над представителем Казахстана

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев победил представителя Казахстана Александра Шевченко в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Шевченко, ранее выступавший за Россию, не получил номера посева. По ходу матча он несколько раз вызывал на корт медика, а во второй партии не смог подать на сет. Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (без номера посева) и представителем Индии Сумитом Нагалом, который получил от организаторов турнира специальное приглашение - wild card.

Медведев провел первый матч с 28 января - тогда россиянин в пяти сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open. В феврале российский теннисист снялся с турниров в Роттердаме и Дохе.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на US Open в 2021 году.

Шевченко 23 года, он является 47-й ракеткой мира. Спортсмен не побеждал на соревнованиях под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема лучший результат теннисист показал в 2023 году, когда дошел до второго круга Roland Garros. Ранее Шевченко выступал за сборную России, 27 января он сообщил, что будет представлять на соревнованиях Казахстан.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем является Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.