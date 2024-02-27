Фигуристка Валиева стала членом жюри в игре КВН

В Центральном академическом театре Российской армии проходит съемка второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева находится в числе членов жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник в Центральном академическом театре Российской армии проходит съемка второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. В роли ведущего мероприятия выступает шоумен Дмитрий Хрусталев.

"Для нас все равно олимпийская чемпионка", - сказал Хрусталев, представляя Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.