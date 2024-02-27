Даниил Медведев рассказал, что полностью восстановился после Australian Open

Российский теннисист не выступал на соревнованиях с конца января

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сумел полностью восстановиться после Открытого чемпионата Австралии и не испытывает болевых ощущений во время игры. Об этом он рассказал в послематчевом интервью на корте на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае .

Во вторник Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, ранее выступавшего за Россию, в матче первого круга на турнире в Дубае (6:3, 7:5). Россиянин провел первый матч с конца января после поражения в финале Australian Open в конце января.

"Соперник играл хорошо, особенно во втором сете. В общем я доволен своим уровнем - не так легко вернуться после травмы. Рад, что сумел одолеть такого сильного соперника", - сказал Медведев.

"Я взял полторы недели отдохнуть [после финала Открытого чемпионата Австралии], но потом начал чувствовать боль то тут, то там, сомневался, играть мне в Дубае или нет, - отметил россиянин. - Рад, что все же выступаю здесь. Сейчас не чувствую никакой боли. Мне уже не 20 лет, поэтому не знаю насчет защитить титул здесь. Время бежит, попробую защитить титул, но это будет не просто. Надеюсь, конечно, что получится".

Медведев проиграл в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру, выиграв первые два сета. После этого спортсмен снялся с февральских турниров в нидерландском Роттердаме и Дохе. Медведев является действующим победителем соревнований в Дубае.