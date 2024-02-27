Олимпийскую чемпионку Юлию Пахалину включат в Международный зал славы плавания

Церемония пройдет 4-5 октября в Форт-Лодердейле (США)

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья в воду Юлия Пахалина будет включена в Международный зал славы плавания. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.

Церемония пройдет 4-5 октября в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида).

Пахалина станет шестой представительницей отечественных прыжков в воду, включенной в Международный зал славы. Ранее в него были включены Владимир Васин, Елена Вайцеховская, Ирина Калинина, Дмитрий Саутин и Ирина Лашко.

Пахалиной 46 лет, она является олимпийской чемпионкой 2000 года, трехкратным серебряным (2004, 2008 - дважды) и бронзовым (2004) призером Олимпиады. На ее счету также три золотые медали чемпионатов мира и восемь наград высшей пробы чемпионатов Европы. Награждена орденами Почета (2001) и Дружбы (2006), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).