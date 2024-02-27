Новозеландский скейтбордист назвал Игры будущего удивительным опытом

Никсон Коди Осборн впервые принимает участие в фиджитал-соревнованиях

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Участник соревнований по фиджитал-скейтбордингу из Новой Зеландии Никсон Коди Осборн назвал Игры будущего одним из самых удивительных опытов в своей жизни. Своими впечатлениями он поделился с ТАСС.

"Это один из самых удивительных опытов в моей жизни, и я очень рад быть здесь. Для меня это первый турнир в фиджитал-формате. Уже сейчас могу сказать, что точно хотел бы участвовать еще раз, был бы счастлив вернуться сюда", - рассказал скейтбордист.

Никсон Коди Осборн занимается скейтбордингом уже около 15 лет, но при этом считает, что не является сильнейшим участником турнира. Тем не менее это не значит, что у новозеландца нет шансов или настроя на победу - в этой дисциплине соревнуются командами, и каждый может внести свой вклад. Он также подчеркнул, что любит всех своих соперников и желает им удачи.

Финал соревнований по фиджитал-скейтбордингу пройдет в "Казань-Экспо" 3 марта. Командам предстоит показать мастерство не только в скейт-парке, но и в компьютерной игре.

"Пока мы готовимся, я уже успел побывать в нескольких туристических местах в Казани - это один из самых красивых городов, которые я видел в своей жизни", - отметил Осборн.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут свыше 2 тыс. человек из 107 стран.