Американский боксер Севейдж назвал невероятным гостеприимство в России

Спортсмен из США 2 марта проведет поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Деандре Севейдж высоко оценил гостеприимство в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведет бой против россиянина Дмитрия Кудряшова.

"В России я увидел невероятное гостеприимство, - сказал Севейдж. - В новостях это показывают иначе, но здесь меня встретили на высшем уровне. Никогда не думал, что окажусь в России. Но боксерская жизнь такова, что я просто взял сумку и поехал, я ничего не боюсь".

На счету 33-летнего Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения.

Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Спортсмен принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии, боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.