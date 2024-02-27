Белорусского тренера дисквалифицировали на 5 лет из-за скандала с Тимановской на Олимпиаде

ТАСС, 27 февраля. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) на пять лет дисквалифицировал Юрия Моисевича, главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В решении отмечается, что специалист дисквалифицирован за нарушение стандартов добропорядочности и достоинства кодекса поведения Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации с белоруской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В течение соревнований Моисевич был лишен аккредитации и выселен из Олимпийской деревни в связи с попыткой заставить спортсменку вернуться на родину. Моисевич имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде.
На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву. В августе 2023 года спортсменка получила право представлять на соревнованиях сборную Польши.
Тимановской 27 лет, она специализируется на беге на короткие дистанции. Спортсменка выиграла серебро молодежного чемпионата Европы 2017 года в беге на 100 метров и золото Универсиады 2019 года в беге на 200 метров.