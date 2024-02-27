Белорусского тренера дисквалифицировали на 5 лет из-за скандала с Тимановской на Олимпиаде

В 2021 году во время Игр в Токио специалист пытался заставить легкоатлетку вернуться на родину после того, как она раскритиковала решение заявить ее на непрофильные дистанции

ТАСС, 27 февраля. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) на пять лет дисквалифицировал Юрия Моисевича, главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В решении отмечается, что специалист дисквалифицирован за нарушение стандартов добропорядочности и достоинства кодекса поведения Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации с белоруской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В течение соревнований Моисевич был лишен аккредитации и выселен из Олимпийской деревни в связи с попыткой заставить спортсменку вернуться на родину. Моисевич имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву. В августе 2023 года спортсменка получила право представлять на соревнованиях сборную Польши.

Тимановской 27 лет, она специализируется на беге на короткие дистанции. Спортсменка выиграла серебро молодежного чемпионата Европы 2017 года в беге на 100 метров и золото Универсиады 2019 года в беге на 200 метров.