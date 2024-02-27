В "Висте" считают, что Россия показывает гостеприимность проведением Игр будущего

В российской команде по фиджитал-футболу отметили потрясающую организацию турнира

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Проведение Игр будущего в Казани показывает гостеприимность России. Такое мнение ТАСС высказал тренер российской команды по фиджитал-футболу "Виста" Юрий Черевиченко.

Во вторник "Виста" уступила камерунской команде Team CMR и лишилась шансов выйти в плей-офф турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.

"Выступление и результат неудовлетворительные, мягко говоря, мы рассчитывали пройти в плей-офф. Мы решили не прибегать к хитростям, то есть не брать киберспортсменов, чтобы улучшить результат, мы решили сыграть своими силами. В будущем, надеюсь, все поправим, - сказал Черевиченко. - Игры будущего организованы великолепно, я очень рад и горд за нашу страну, что мы великолепно себя показываем, у нас есть повод для гордости на всех фронтах, это здорово".

"То, что приехало столько стран, показывает, насколько страна открыта, гостеприимна, показывает потрясающий уровень организации соревнований. Что касается подготовки, то мы приобрели приставку, наша команда тренировалась, но, к сожалению, не помогло", - добавил Черевиченко.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.