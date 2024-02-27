Американский боксер Севейдж хочет стать гражданином России

Американец проведет 2 марта поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство после боя против россиянина Дмитрия Кудряшова. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев.

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведет бой против Кудряшова.

"Он высказал устное желание [стать гражданином России]. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении", - сказал Румянцев.

В начале января родившемуся в США 44-летнему боксеру Кевину Джонсону было предоставлено российское гражданство.

На счету 33-летнего Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения.

Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Спортсмен принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии, боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.