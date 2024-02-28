В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр

Сотрудники транспортной полиции ведут поиски предполагаемого похитителя

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу, когда находился в поезде на Северном вокзале. Он положил сумку с ноутбуком и личными вещами на полку над своим сидением, однако заметил, что она исчезла, когда собирался делать пересадку.

По информации телеканала, содержавшиеся на пропавшем компьютере и флешках файлы касались мер безопасности, разрабатывавшихся мэрией Парижа на время проведения Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. В них планировалось задействовать до 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, преимущественно муниципальных полицейских. Теперь сотрудники транспортной полиции проверяют записи с камер наблюдения на вокзале, чтобы найти предполагаемого похитителя.

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года на Сене, национальные сборные пройдут несколько километров парадом на речных судах. Для обеспечения безопасности на церемонии будет привлечено 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов.