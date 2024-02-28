СМИ: футболист сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в "Спартак"

Нападающий принял решение остаться в итальянском "Фрозиноне"

ТАСС, 28 февраля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Фрозиноне" и сборной Марокко Валид Шеддира отклонил предложение московского "Спартака" о переходе. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, красно-белые связались с игроком в минувшее зимнее трансферное окно. Шеддира принял решение остаться в итальянском "Фрозиноне", за который он выступает на правах аренды из "Наполи".

Шеддире 26 лет, в текущем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате и Кубке Италии, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. В составе сборной Марокко Шеддира провел шесть игр и отдал одну голевую передачу. На чемпионате мира 2022 года в Катаре нападающий провел два матча, в четвертьфинальной игре против сборной Португалии (1:0) Шеддира был удален за две желтые карточки.