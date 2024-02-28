Год в Азии. Каких успехов добились российские шахматисты после смены "прописки" федерации

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ровно год назад Федерация шахмат России (ФШР) стала первой спортивной федерацией в стране, которая сменила членство в европейской организации на азиатское.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF. Президент ФШР Андрей Филатов в разговоре с ТАСС назвал произошедшее историческим событием.

Тогда ФШР подготовила для делегатов ассамблеи красочную презентацию, в которой под музыку из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" сообщалось о вековой истории и достижениях российских шахмат. Филатов лично защищал заявку перед делегатами. В выступлении он отметил, что решение ФШР перейти в Азию носит стратегический характер.

В итоге из 36 делегатов за проголосовали 29, воздержались - 6, а против был лишь один. Противником перехода оказалась не Япония или Австралия, а Папуа - Новая Гвинея. "Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных - это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании", - подчеркнул исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"ФШР стала первой российской спортивной федерацией, сменившей европейскую "прописку" на азиатскую. Во многом это событие произошло благодаря президенту Азиатской шахматной федерации шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян, - рассказал Филатов. - Как показало время, это стало стратегически верным решением".

87 медалей

С момента перехода в Азию российские шахматисты завоевали 39 золотых наград, более половины из них привезены с мировых первенств. "С момента перехода более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях различного ранга. Российские шахматисты завоевали 87 медалей, из них 39 золотых, 31 серебряную, 17 бронзовых. При этом на чемпионатах и первенствах мира россияне выиграли 26 золотых медалей", - сообщил Филатов ТАСС.

Юридический переход ФШР состоялся 1 мая 2023 года. Поэтому российские гроссмейстеры успели принять участие в заключительном для себя чемпионате Европы, который прошел в марте. Символично, что победителем у мужчин стал именно россиянин - Алексей Сарана.

Презентация Федерации шахмат России на саммите Азиатской шахматной федерации © Андрей Карташов/ ТАСС

Скептики говорили, что ведущие российские шахматисты в штыки воспримут решение руководства ФШР о переходе. Но почти все ведущие гроссмейстеры открыто поддержали или высказались нейтрально о случившемся. Переход поддержали гроссмейстеры Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Александр Грищук, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, Валентина Гунина и многие другие.

Филатов отметил, что примеру шахматной федерации должны последовать и другие. "Примеру ФШР уже последовала Федерация тхэквондо России, перешедшая в Азиатскую федерацию тхэквондо летом 2023 года. Верю, что будут и другие", - сказал президент ФШР.

Не утихают разговоры о том, что и Российский футбольный союз (РФС) должен последовать примеру Федерации шахмат России. В конце прошлого года исполком РФС решил не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), при этом, по словам президента организации Александра Дюкова, эта возможность сохраняется в 2024 году.