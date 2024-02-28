Одаренные фигуристы будут бесплатно тренироваться в школе Загитовой

Строительство школы планируется начать летом

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой на льготной основе или бесплатно. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Строительство школы Загитовой планируется начать летом этого года, она будет располагаться на ул. Портовая в Казани. Олимпийская чемпионка будет курировать работу школы и принимать управленческие решения.

"Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика - школа, будет и внебюджетная история - так сегодня работает любая школа", - сказал Леонов.

"Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные", - добавил он.

Загитовой 21 год, она также является чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018).