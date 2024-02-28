Американский боксер Севейдж назвал Россию великой страной

Спортсмен отметил, что ему нравится в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Деандре Севейдж назвал Россию великой страной, а людей - удивительными. Об этом он рассказал ТАСС.

"Россия - великая страна, здесь удивительные люди, - сказал Севейдж. - В СМИ все показывают иначе. И когда я вернусь в США, то буду говорить об этом людям. Мне нравится здесь, мне нравится Россия".

Севейдж также уточнил у корреспондента ТАСС, как на русском языке звучат слова "привет" и "спасибо".

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"Оказывается, это сложнее, чем я думал", - добавил боксер.

Ранее стало известно, что Севейдж рассматривает возможность получения российского гражданства. 2 марта в Губкине Белгородской области он проведет поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова.

Всего на счету 33-летнего американца четыре победы (все нокаутом) и ни одного поражения.