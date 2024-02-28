Гендиректор "Динамо" считает, что тренера Кудашова ждет большое будущее в клубе

Контракт тренера с клубом истекает по окончании сезона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова ждет большое будущее в хоккейном клубе. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

Контракт Кудашова с клубом истекает по окончании сезона. "Динамо" под руководством Кудашова одержало победу в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским "Динамо".

"Я думаю, что скоро будут хорошие новости, которые порадуют наших болельщиков. Я думаю, что Алексея Николаевича Кудашова ждет большое будущее в "Динамо". Буквально подождите пару дней, и все будет хорошо", - сказал Сушко.

В конце текущего сезона заканчиваются контракты у лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиты Гусева, Джордана Уила и Эрика О'Делла. "Тоже порадуем хорошими новостями в ближайшее время", - отметил генеральный директор "Динамо".

Кудашов возглавил "Динамо" в 2021 году. Лучшим результатом команды при нем стал выход во второй раунд плей-офф в 2022 году.