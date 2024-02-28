Теннисист Хачанов хотел бы выиграть золотую медаль Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио россиянин завоевал серебряную награду, уступив в финале Александру Звереву из Германии

ДУБАЙ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийские игры - особенный турнир, для теннисистов они являются пятым турниром Большого шлема. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский теннисист Карен Хачанов.

"Я всегда говорил, что это особенный турнир. Конечно, в связи со сложившейся ситуацией и всем тем, что происходит, все получается более размытым. Не знаю. Пусть сперва примут решение - можно, нельзя, какие критерии отбора. От этого будем отталкиваться", - сказал Хачанов.

"Но я всегда говорил, что Олимпиада для меня в приоритете. Тем более это такое соревнование, которое бывает раз в четыре года. Для нас, теннисистов, это пятый турнир Большого шлема. Многие атлеты мечтают просто там поучаствовать, просто побывать на таком соревновании. Мне же удалось завоевать серебряную медаль, но хотелось бы золотую", - добавил теннисист.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Хачанов в финальном матче проиграл представителю Германии Александру Звереву.