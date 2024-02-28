В московском "Динамо" считают оптимальным решение начать серию плей-офф КХЛ 2 марта

Изначально серия между минским и московским "Динамо" должна была начаться 1 марта матчем на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение о переносе начала серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским "Динамо" на 2 марта является оптимальным для обеих команд. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко.

Изначально серия должна была начаться 1 марта матчем на "ВТБ-Арене". Вторая игра также должна была пройти на домашнем стадионе бело-голубых 3 марта, в этот же день "ВТБ-Арена" должна принять матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Локомотивом".

"Все нормально, это обычные рабочие процессы, - сказал Сушко. - У нас хоккей всегда в приоритете - это национальный вид спорта. Я думаю, что в этой ситуации по датам плей-офф все довольны - и минское "Динамо", и московское "Динамо". Были ситуации, которые от нас не зависят, думаю, мы в этой ситуации нашли оптимальное решение", - отметил Сушко.

"Здесь момент не из-за футбола. Мы договорились с футболистами, они бы играли дневной матч, а мы вечерний. Тут было много компонентов, комплекс причин", - добавил спортивный директор московского "Динамо" Алексей Сопин.

Сушко подчеркнул, что вариантов с проведением третьего матча серии в Бобруйске не было. "Самое правильное, когда информация идет от первоисточника. Не было никакого решения по игре, но уже было миллион версий, это были домыслы. Когда есть "Минск-Арена", которая заполняется, переносить игру в Бобруйск - не совсем корректно", - заключил генеральный директор "Динамо".

Первый матч серии до четырех побед между московским и минским "Динамо" пройдет 2 марта в столице России.