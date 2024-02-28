Продажи билетов на спортивные события в России к середине сезона-2023/24 выросли на 175%

Рекордное количество продаж билетов было зафиксировано на матчи КХЛ, РПЛ и Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число проданных билетов на спортивные мероприятия в первой половине сезона-2023/24 в России выросло на 175%. Об этом говорится в исследовании "Яндекс Афиши", охватывающем период с конца июля 2023 года по февраль 2024 года, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Продажи билетов на матчи Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Мир - Российской премьер-лиги и Единой лиги ВТБ показали рекордные значения, что позволило спорту впервые войти в топ-5 развлечений по версии сервиса "Яндекс Афиша". Всего на спортивные события пришлось 3,2% от всех проданных билетов.

Самыми популярными матчами первой половины сезона-2023/24 по количеству проданных сервисом билетов стали четыре московские игры КХЛ: ЦСКА - СКА (2 февраля), "Спартак" - "Динамо" (27 января), "Динамо" - "Торпедо" (13 января), "Спартак" - ЦСКА (11 февраля). Также отмечается рост продаж в регионах страны, билеты на матчи хоккейного клуба "Трактор" в Челябинске входили в топ по количеству заказов среди всех событий.

По данным сервиса, средний чек в спортивном сегменте в феврале 2024 года снизился: 1 378 рублей против 1 556 рублей в феврале 2023 года. При этом в регионах начали тратить на 15% больше.