Кудашов назвал минское "Динамо" командой без слабых мест

Белорусский клуб по игре является одним из лидеров КХЛ, считает главный тренер московского "Динамо"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минское "Динамо" по игре является одним из лидеров Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и командой без слабых мест. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

В первом раунде плей-офф московское "Динамо" сыграет с "Динамо" из Минска. Серия до четырех побед начнется 2 марта в столице России. По итогам регулярного чемпионата московское "Динамо" заняло первое место, белорусская команда стала восьмой в Западной конференции.

"Команда быстрая, агрессивная, с хорошим подбором игроков. Я считаю, команда без слабых мест. То, что они на каком-то этапе не добрали свои очки, - там и сборная играла, и были травмированные. Это команда, которая по игре точно является одним из лидеров нашего чемпионата. Мы понимаем, как они играют, и готовимся к этому", - отметил Кудашов.

"Первое место в регулярном чемпионате - это плоды работы всей организации. Та система, которая в последние годы выстроилась в "Динамо", дала свой результат. Любой выигрыш придает уверенности, это позитив", - добавил главный тренер "Динамо".

Спортивный директор московской команды Алексей Сопин подчеркнул, что в клубе уже забыли о победе в регулярном чемпионате. "Я считаю, у нас опытные ребята, которые поиграли на Олимпиадах, чемпионатах мира, много кубков за плечами. Все понимают, что радоваться первому месту в регулярном чемпионате смысла нет, нужно готовиться дальше", - сказал Сопин.

Генеральный директор клуба Сергей Сушко заявил, что уверен в игроках команды в матчах плей-офф. "У нас в составе есть люди, которые решали судьбу Олимпиады за пять секунд. У нас есть люди, которые Кубок Стэнли завоевывали", - отметил Сушко.