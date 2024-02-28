Российский скейтбордист отметил европейский уровень площадки на Играх будущего

Спортсмен отметил, что площадка понравилась и европейским атлетам

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Площадка для соревнований по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего выполнена по европейским стандартам. Такое мнение ТАСС высказал член сборной России по скейтбордингу и фиджитал-команды Slugs Максим Ежов.

В среду стартовали соревнования по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего.

"Площадка очень крутая, мне нравится, не такая, как все, по европейскому стандарту сделана, даже зарубежным райдерам нравится. Мы приехали четыре дня назад, раскатывались, с европейцами довольно нормально общаюсь, круто, все поддерживают, ничего плохого, - сказал Ежов. - У всех все индивидуально, но у меня музыка, без нее не могу кататься, если наушники садятся, то все, хочется никого не слышать, просто быть со скейтом. Я катаюсь как раз в наушниках, это не запрещено".

"Я именно катаюсь в нашей команде, за приставку отвечает другой человек. Свою попытку средне оцениваю, наверное, потому что долго стоял, переживал слишком", - добавил спортсмен.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.