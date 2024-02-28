Восстанавливающийся от повреждения Ковальчук тренировался вне основного состава "Спартака"

29 февраля "Спартак" сыграет с "Северсталью" в первом матче первого раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Илья Ковальчук тренировался вне основного состава перед первым матчем серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против череповецкой "Северстали". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с тренировки красно-белых.

В среду "Спартак" провел открытую тренировку. Ковальчук, пропустивший последние несколько игр регулярного чемпионата из-за микроповреждения, тренировался с защитником Джозефом Кином и нападающим Александром Бурмистровым.

"Илья готовится, - сказал журналистам главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов. - Думаю, в ближайшее время он вернется в состав, пропустил какое-то время, не хотим форсировать. В ближайшее время его увидим". При этом главный тренер "Спартака" ушел от ответа на вопрос, сыграет ли Ковальчук в первом матче серии с "Северсталью".

Первый матч первого раунда плей-офф между "Спартаком" и "Северсталью" пройдет в Москве 29 февраля, начало матча - 19:30 мск.