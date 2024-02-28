Хоккеист "Спартака" Ковальчук рассказал, что здоров и готов к плей-офф КХЛ

Первый матч в розыгрыше Кубка Гагарина столичный клуб проведет 29 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Илья Ковальчук полностью готов к серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), травм у него нет. Об этом он сообщил журналистам.

"Что касается меня, то я готов на 100%. Травм у меня нет", - сказал Ковальчук.

В среду "Спартак" провел открытую тренировку. Ковальчук, пропустивший последние несколько игр регулярного чемпионата из-за микроповреждения, тренировался с защитником Джозефом Кином и нападающим Александром Бурмистровым.

"Илья Ковальчук - такая же боевая единица, как Павел Порядин, и Никита Сусуев, и Демид Мансуров, и Александр Бурмистров. Когда придет шанс, мы воспользуемся. У тренерского штаба есть выбор всегда", - добавил нападающий "Спартака".

Ковальчук также рассказал о своей поездке в Казань на Игры будущего. "У нас был выходной, я полетел в Казань, тем более что являюсь амбассадором Игр будущего, надо было сходить на мероприятия, вечером был в Москве. На следующий день я был на тренировке", - отметил он.

Первый матч первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и череповецкой "Северсталью" пройдет в Москве 29 февраля, начало матча - в 19:30 мск.