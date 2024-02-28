Жамнов надеется, что Ковальчук будет готов к скоростной игре в плей-офф КХЛ

Главный тренер отметил, что в клубе не форсируют подготовку нападающего

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Форвард "Спартака" Илья Ковальчук должен быть готов к скоростной игре в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поэтому тренерский штаб не хочет форсировать его подготовку. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Ковальчук на открытой тренировке перед стартом плей-офф занимался с неиграющим составом. Сам хоккеист сообщил, что готов к играм на 100%.

"Мы хотим, чтобы он был готов к скоростному хоккею, поэтому не форсируем его подготовку", - добавил он.

"Спартак" в первом раунде плей-офф сыграет с череповецкой "Северсталью". "Очень хорошая команда, к концу чемпионата стала еще сильнее, игроки притерлись, понимают нюансы, которые у них не получались в начале сезона, - сказал Жамнов. - Игры будут тяжелыми. Энергозатратная серия, да и про наш хоккей нельзя сказать, что он от обороны. Серия будет интересная, выиграет тот, кто меньше совершит ошибок".

Первые два матча серии пройдут в Москве 29 февраля и 2 марта.