Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин в игре второго круга в двух сетах обыграл француза Артура Казо

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артура Казо в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. Казо пробился в основную сетку через квалификацию. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом и американцем Себастьяном Кордой.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Казо 21 год, в рейтинге ATP он занимает 86-ю позицию. На счету француза нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.