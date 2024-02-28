Европейская команда Horsepower посвятила участие на Играх будущего умершему менеджеру

Суть Игр будущего заключается в приятной атмосфере, отметил английский спортсмен

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Команда по фиджитал-скейтбордингу Horsepower, которая составлена из европейских участников, соревнуется на Играх будущего в память об умершем менеджере. Об этом ТАСС рассказал английский скейтбордист команды Алекс Де Кунья, который участвовал в Олимпийских играх в Токио.

В среду стартовали соревнования по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

"У меня очень хорошая команда, замечательные напарники, атмосфера приятная, - сказал Де Кунья. - В этом и заключается суть Игр будущего - в веселье, приятной атмосфере. Площадка - 10 из 10, она замечательная, все устраивает, все отлично".

"На самом деле есть грустная история, меня пригласил на Игры будущего мой друг, он являлся менеджером команды. Но до соревнований, к несчастью, он скончался. Мы здесь представляем его, соревнуемся в его честь", - добавил спортсмен.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.