Английский скейтбордист рассказал, в чем Казань лучше Лондона

Спортсмен отметил, что в России встретил замечательных и очень дружелюбных людей

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Девушки в Казани симпатичнее лондонских. Такое мнение ТАСС высказал английский скейтбордист команды Horsepower Алекс Де Кунья, который участвовал в Олимпийских играх в Токио.

В среду Де Кунья с командой стартовал на соревнованиях по фиджитал-скейтбордингу на Играх будущего в Казани.

"Я из Лондона. Очень давно не видел снег, здесь еще и довольно холодно. Но люди замечательные, очень дружелюбные, атмосфера приятная, - сказал Де Кунья. - Мы вчера ходили кататься на коньках, кафе и заведения замечательные. Я думаю, что Казань лучше Лондона в девушках. Здесь все очень дружелюбные, когда мы прилетели, все нас встречали, здоровались, это было замечательно".

"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию. Я уже был один раз здесь. Это достаточно хорошая возможность попутешествовать. Мне здесь очень нравится", - добавил Де Кунья.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.