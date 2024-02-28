Около 1 тыс. студентов участвуют во Всероссийской зимней универсиаде 2024 года

Финальные соревнования проходят в сразу пяти регионах страны. отметил Сергей Сейранов

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Всероссийская зимняя универсиада 2024 года открылась в Уфе, где пройдет турнир по биатлону. Соревнования также примут Новосибирск (керлинг), Красноярск (лыжные гонки) ,Челябинск (конькобежный спорт) и Саранск (шорт-трек и спортивное ориентирование), участниками станут более 1 тыс. спортсменов.

"За медали Универсиады в 6 видах спорта сразятся около тысячи студентов, лучшие представители нашей спортивной молодежи. Финальные соревнования проходят сразу в пяти регионах страны, что привлекает множество зрителей и болельщиков. С каждым годом растет география участников Универсиады, новые вузы становятся частью нашей большой спортивной семьи, укрепляются связи между учебными заведениями и молодежными движениями", - зачитал приветствие министра спорта РФ Олега Матыцина президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Cергей Сейранов.

Он охарактеризовал Универсиаду как союз молодости и позитивной деятельности, которая объединяет людей. Всего в спортивный календарь 2024 года вошли 140 студенческих соревнований по 55 видам спорта, из которых 29 - олимпийские виды. В Уфу на турнир по биатлону прибыли 26 команд. Церемония открытия состоялась на спорткомплексе "Биатлон". Универсиада завершится 2 апреля.