Ломанов: "Енисей" намерен бороться за самые высокие места в чемпионате России по бенди

"Енисей" занимает восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, клуб ранее обеспечил себе место в плей-офф

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" в чемпионате России по хоккею с мячом после выхода в плей-офф намерен продолжить победную серию игр, перед командой стоят самые максимальные задачи. Об этом ТАСС рассказал игрок "Енисея", многократный чемпион мира Сергей Ломанов - младший.

"Енисей" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда обеспечила себе место в плей-офф.

"Мы всегда ставим максимальные задачи. Хотим выигрывать каждый матч. Мы сейчас вышли в плей-офф, хотим побеждать, тем более болельщики в нас верят. Мы никогда руки не опустим и будем биться до конца. Все возможно", - сказал Ломанов-младший.

В матче с кировской "Родиной" Ломанов-младший забил свой 1300-й гол в чемпионатах России.

Чемпионат России по хоккею с мячом в этом сезоне проходит с 6 ноября 2023 года по 20 марта 2024 года.