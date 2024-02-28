В турнире по программированию на Играх будущего выступила 12-летняя участница

Спортсменка рассказала, что хочет стать врачом

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Инджи Вализада из Азербайджана является самой юной участницей турнира по спортивному программированию на Играх будущего. После первого дня соревнований 12-летняя спортсменка рассказала ТАСС, что с трудом справляется с заданиями, а гарантированный призовой фонд она отдаст маме.

"Программирование - это как математика, только ты еще коды пишешь, - пояснила она. - Тут сложно, было 12 задач, из них только одна была легкой, остальные - сложные. Одну и решила".

"Вообще, я хочу стать доктором. Мама говорит, что в Дубае есть роботы-медсестры, которые работают с кодами, и что я в будущем буду программировать, а роботы - помогать", - добавила Вализада.

Победитель турнира получит $51 тыс., при этом денежные вознаграждения получат все участники соревнований по спортивному программированию. С 26-го по 30-е место - $3 тыс., с 31-го по 50-е - $1,5 тыс. "Все маме отдам, я даже не знаю, на что их тратить, у меня все есть", - рассказала она.

Вализада отметила, что до этого уже выступала на турнирах по программированию - в Сингапуре, Англии и Франции.