В город Игр будущего прибыл 100-тысячный посетитель

Посетитель получил приглашение от организаторов и Роскосмоса съездить на космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Жительница Казани Екатерина Набиуллина стала 100-тысячным посетителем города Игр будущего, который находится в международном выставочном центре "Казань экспо". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Юбилейный посетитель города Игр будущего получил приглашение от организаторов и Роскосмоса съездить на космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году. Набиуллина пришла в город Игр будущего с двумя детьми и мужем.

Город Игр будущего был открыт 22 февраля. Первыми его осмотрели президент России Владимир Путин и посетившие церемонию открытия президенты стран СНГ.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.