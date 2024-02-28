Команда R10 рассчитывает получить сообщение от Роналдиньо перед финалом Игр будущего

Бразильская команда в четвертьфинале турнира победила коллектив Halcattes из Гватемалы со счетом 12:4

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Команда по фиджитал-футболу R10 Team рассчитывает получить сообщение от чемпиона мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо перед финалом соревнований на Играх будущего. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Габриэл Батиста Кордеиру.

В среду R10 Team в четвертьфинале турнира победила гватемальскую команду Halcattes со счетом 12:4.

"Мы общались с Роналдиньо перед финалом фиджитал-игр в прошлом году, - сказал спортсмен. - Получили от него сообщение. В этот раз также рассчитываем на его послание перед финалом, если пройдем".

Игрок команды Марсело Урбано Джуниор отметил хорошую организацию турнира. "Все технологии в рабочем состоянии, это один из любимых турниров, на котором я играл, мы уже играли в прошлом году, - сказал он. - Есть некоторые вещи, которые можно улучшить, но организация на хорошем уровне".

Их одноклубник Родриго Пимпао Вианна рассказал о впечатлениях от достопримечательностей Казани. "Местную еду мы еще не пробовали здесь. Но побывали в Кремле, прошлись по улице Баумана. Нам все очень понравилось", - сказал спортсмен.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.