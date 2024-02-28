Хоккеисты "Торпедо" отправились в Санкт-Петербург на серию плей-офф против СКА на поезде

Первый матч серии первого раунда состоится 1 марта

ТАСС, 28 февраля. Нижегородский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" отправился в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча серии первого раунда плей-офф против петербургского СКА, на поезде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда выехала в Санкт-Петербург 28 февраля на фирменном поезде "Волга", время в пути составит около 15 часов. Первые две игры серии между СКА и "Торпедо" пройдут 1 и 3 марта.

СКА по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Торпедо" - седьмое.

Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды из Западной конференции сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.