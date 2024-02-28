Хоккеисты "Торпедо" вернутся из Санкт-Петербурга после первых матчей плей-офф на самолете

Нижегородская команда на первые два матча серии со СКА отправилась на поезде

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки нижегородского "Торпедо" после двух матчей первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге вернутся домой на самолете. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Торпедо" Александр Харламов.

Команда выехала в Санкт-Петербург 28 февраля на фирменном поезде "Волга", время в пути составит около 15 часов. Первые две игры серии между СКА и "Торпедо" пройдут 1 и 3 марта.

"Мы не первый раз ездим на поезде. У нас все клубы - футбольные, хоккейные, баскетбольные - так ездят, это обычная практика - ездить на поездах. Речь идет о поездках в Москву, Санкт-Петербург. Обратно полетим на самолете", - сказал Харламов.

Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды Запада сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.