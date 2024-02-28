Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

В матче второго круга он обыграл итальянца Лоренцо Сонего

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 1-м номером. Сонего выступал без номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (8-й номер посева) и чехом Якубом Меншиком, который получил на соревнование специальный допуск - на прошлой неделе представитель Чехии дошел до финала турнира в Дохе.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Сонего 28 лет, в мировом рейтинге он занимает 48-ю строчку. На счету итальянца три титула ATP. На турнирах Большого шлема Сонего не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.